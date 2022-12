Snowboard: Huber in Carezza als Siebter bester Deutscher

Huber war mit Platz sieben der beste Deutsche in Carezza © AFP/GETTYIMAGES/SID/EZRA SHAW

Nach dem gelungenen Saisonauftakt in Winterberg sind die deutschen Snowboarder auf der zweiten Weltcup-Station ohne Podiumsplatz geblieben.

Nach dem gelungenen Saisonauftakt beim Heimspiel in Winterberg sind die deutschen Snowboarder auf der zweiten Weltcup-Station ohne Podiumsplatz geblieben. In Carezza/Italien sorgte Elias Huber (Schellenberg) im Parallel-Riesenslalom als Siebter für das beste Ergebnis, ein Frauen-Trio scheiterte im Achtelfinale.

"Ich bin richtig zufrieden mit meiner Performance", sagte Huber, der erstmals einen Top-Acht-Platz im Weltcup holte. "Ich bin ruhiger am Start", so der 23-Jährige, deshalb laufe es auch immer besser in den Rennen: "Ich bin happy."