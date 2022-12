Anzeige

Darts-WM 2023: "Schlechtestes Darts-Jahr" - Peter Wright im Interview mit SPORT1 Wright: „Mein Jahr war furchtbar“

Weltmeister oder Wundertüte? Wright zum WM-Auftakt gefordert

Jana Wosnitza

Peter Wright startet als Titelverteidiger in die Darts-WM. Im SPORT1-Interview spricht der Schotte über ein schwieriges Jahr, den Druck bei der WM und seinen größten Widersacher.

Am Donnerstagabend startet die Mission Titelverteidigung für den Schotten Peter Wright im Ally Pally. Die Darts-Ikone hat allerdings ein schwaches Jahr hinter sich. Hinzu kamen gesundheitliche und private Probleme.

Und dennoch ist „Snakebite“ auch in diesem Jahr alles zuzutrauen. Denn Wright läuft meist genau dann zur Hochform auf, wenn er sie am dringendsten benötigt.

Anzeige

Im SPORT1-Interview spricht der 52-Jährige über sein Leistungstief, die Vorfreude auf die WM und einen besonderen Auftrag an die SPORT1-Zuschauer.

„Jeder will den Weltmeister schlagen“

SPORT1: Peter, aller guten Dinge sind drei sagen wir in Deutschland. Wie groß ist Ihre Motivation, den WM-Titel dieses Jahr noch einmal zu gewinnen?

Peter Wright: Ich fühle mich sehr gut. Ich hatte das Glück, zwei WM-Titel zu gewinnen. Wie ich vor vielen Jahren sagte: Ich denke, ich kann fünf gewinnen. Hoffentlich kann ich diesen verteidigen. Ich muss alles zeigen, aber ich freue mich wirklich darauf.

SPORT1: Wenn wir bei diesem Wort „verteidigen“ bleiben: Ist es schwieriger, den Titel zu verteidigen?

SPORT1: Ja, es lastet mehr Druck auf einem. Vor einigen Jahren stellte man sich noch vor, wie es sein würde, Champion eines solchen Turniers zu sein. Und dann realisierst du, welcher Druck wirklich auf dir lastet. Also ja: es ist schwieriger. Und zusätzlich hast du eine große Zielscheibe auf dem Rücken. Jeder will den Weltmeister schlagen.

Wrights WM-Ritual

SPORT1: Letztes Jahr, als Sie den Titel gewonnen haben, war es ein ziemlich seltsames Turnier mit all den Umständen wegen der Pandemie. Jetzt fühlt es sich wieder normal an. Wie denken Sie darüber?

Anzeige

Wright: Ja, ich freue mich darauf. Die deutschen Fans, die Fans aus aller Welt sind zurück. Davor waren vor allem englische Fußball-Fans da. Die Schotten auf der Bühne wurden etwas beschimpft und manche von ihnen haben nicht angemessen reagiert. Aber naja, Schottland hat gewonnen.

Wie im Rausch! So spektakulär holt Wright den WM-Titel

SPORT1: Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn Sie an den Ally Pally denken?

Wright: Den Hügel hinauffahren – im Auto. Und dann Alexandra (Alexandra Palace, Austragungsgort der PDC-WM; Anm. d. Red.) zu sehen. Dann sage ich: „Hallo, ich bin wieder da. Schön dich zu sehen, Liebling. Ich hoffe du hattest ein gutes Jahr“. Ich rede im Kopf mit ihr.

SPORT1: Ist das eine Art Ritual, bevor Sie auf die Bühne gehen?

Wright: Ja, ja.

„Mein Jahr war furchtbar“

SPORT1: Sie mussten sich während des Jahres einer Operation unterziehen. Wie fühlen Sie sich jetzt physisch und mental?

Anzeige

Wright: Physisch und mental fühle ich mich wie neu. Es fühlt sich großartig an. Ja, ich fühle mich gut nach der Operation – zum Glück. Daumen drücken, dass es so bleibt, wie es ist, weil ich fühle mich gut in meinem Spiel und gesundheitlich auch.

SPORT1: Wie bewerten Sie Ihr Jahr bisher?

Wright: Mein Jahr war bisher ganz offensichtlich furchtbar. Ich habe ständig zwischen Nummer eins und Nummer zwei gewechselt. Es ist wahrscheinlich mein schlechtestes Darts-Jahr, das ich seit vielen Jahren gespielt habe. Aber trotzdem fühle ich mich immer noch wirklich gut und spiele hier und dort immer wieder gute Averages.

„Er wird die Nummer 1″

SPORT1: Wer ist zurzeit Ihr größter Gegner? Es ist ein ständiger Kampf zwischen Ihnen und Gerwyn Price, wer die Nummer eins der Weltrangliste ist. Ist er Ihr größter Gegner? Oder ist es Michael van Gerwen? (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Wright: Mmh, es sind beide. Michael hat sich bewiesen, indem er einige Titel geholt hat. Es ist schön zu sehen, dass er wieder zurück ist. Er wird Gezzy und mich herausfordern. Aber von den Averages her und so weiter, ist Gerwyn der Mann, den es zu schlagen gilt. Er hat zwei Neun-Darter in der Premier League gespielt und hatte in diesem Jahr hervorragende Averages. Er ist der Mann, auf den man schauen muss.

Doppelter Neun-Darter! Price sorgt für komplette Ekstase

SPORT1: Was denken Sie über Josh Rock?

Wright: Für mich ist er das größte Talent auf der Welt. Ich denke eines Tages wird er die Nummer eins der Welt sein, aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Er ist zwar noch jung, aber ich denke er wird die Nummer eins werden.

Anzeige

SPORT1: Wieso denken Sie das?

Wright: Weil er Darts liebt. Und er ist auf dem Boden geblieben. Anfang des Jahres haben wir uns getroffen. Er kam an das gleiche Practice Board wie ich, schaute mir zu und wir fingen an zu reden. Ich gab ihm ein paar Ratschläge, ob er sie genutzt hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber er hat sich auf jeden Fall verbessert.

Kostüm-Hilfe für Wright

SPORT1: Wann beginnen Sie damit, Ihre Kostüme für die WM zu planen? Wann startet dieser Prozess? (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Wright: Oh Kostüme… jeder schaltet ein, um zu sehen, was der dumme Peter Wright an Weihnachten trägt…

SPORT1: Definitiv.

Wright: Ja, aber mir gehen langsam die Ideen aus. Vielleicht haben eure Zuschauer ja Ideen, was ich dieses Jahr möglicherweise tragen könnte.