"Maximize Sports & Entertainment": SPORT1 launcht eigene Smart-TV-App „sport1TV“ SPORT1 launcht Smart-TV-App

Die Darts-WM kann mit der neuen TV-App "sport1TV" verfolgt werden © undefined

SPORT1 goes Big Screen: Mit der neuen und kostenlosen TV-App „sport1TV“ können Sportfans ab sofort Highlights wie die Darts-WM und viele weitere spannende Inhalte auf dem Smart TV erleben – ob per Livestream oder on-demand.

Emotionale Sportmomente und großes Entertainment live und on-demand auf dem Big Screen erleben – das geht ab heute mit „sport1TV“, der neuen kostenlosen vernetzten TV-App von SPORT1: Mit „sport1TV“ können Sportfans in Deutschland Premium-Content der Multichannel-Sportplattform ganz einfach auf ihrem Smart TV abrufen – entweder in Form von Livestreams einzelner Events oder als On-Demand-Inhalt aus der stetig wachsenden Mediathek.

Zum Start steht dabei besonders die Darts-WM in London im Fokus, die heute startet. „sport1TV“ bietet alle Darts-Sessions aus dem „Ally Pally“ im Livestream in HD-Qualität an und begleitet das Event mit Highlight-Videos der aktuellen und vergangener Darts-Weltmeisterschaften. Zudem gibt es Exklusiv-Inhalte wie private Interviews mit den Darts-Superstars, die nur in der neuen TV-App abrufbar sind. (Darts-WM 2023 vom 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Ebenfalls zugreifen können Zuschauer auf Folgen verschiedener SPORT1 Erfolgsformate, darunter „Der STAHLWERK Doppelpass“ oder bekannte Motor- und Dokutainment-Sendungen, sowie auf die Zusammenfassungen der aktuellen Spiele der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga.

In weiteren Entwicklungsschritten ist die Integration aller Bewegtbild-Angebote und -Inhalte in die neue Entertainment-Welt von „sport1TV“ geplant. Die TV-App ist seit heute auf Android TV, Apple TV und Amazon Fire TV sowie unter www.sport1.tv verfügbar, weitere Anbieter wie SAMSUNG und LG werden folgen.

Robin Seckler, Vorstand Digital der Sport1 Medien AG, über den Launch von „sport1TV“: „Die neue ‚sport1TV‘ App ist unsere Antwort auf das sich weiterentwickelnde Nutzungsverhalten gerade unserer jüngeren Zielgruppen. In unserem digitalen Ökosystem schaffen wir damit nicht nur einen neuen zentralen Touchpoint für unser Bewegtbildangebot, sondern mit Blick auf die Digital Experience auch einen signifikanten Mehrwert für unsere User, die diese Inhalte nun kostenlos und ohne Medienbruch auf ihrem Big Screen erleben können. Mein besonderer Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die in den vergangenen Monaten mit Hochdruck am erfolgreichen Start mitgearbeitet haben!“

Tim Schnabel, COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH, über die neue App und die nächsten Entwicklungsschritte: „Mit unserer neuen App wollen wir die Heimat für alle Sportfans sein und ihnen Live-Events wie die Darts-WM, Highlights aus der Bundesliga und der 2. Liga, unsere bekannten Top-Formate wie den ‚Doppelpass‘ und natürlich auch Dokutainment-Kultsendungen zentral auf einer nativen Big Screen App bieten. Mit unserem Team werden wir ‚sport1TV‘ in den kommenden Monaten weiter ausbauen mit neuen Funktionen und auch eigens dafür entwickelten Sport- und Entertainment-Formaten – ausgerichtet an unserem Anspruch: Für unsere User wollen wir Sportmomente anreichern, verlängern und aus neuen Perspektiven betrachten, um sie zu emotionalisieren und zu begeistern.“

Großer Sport, große Momente: Die Darts-WM auf „sport1TV“

Vom 15. Dezember bis zum 3. Januar steht mit der Darts-WM in London wieder das Darts-Highlight des Jahres auf dem Programm, das zum Start auch in der neuen Smart-TV-App „sport1TV“ umfangreich begleitet wird. Darts-Fans können sich dabei alle Sessions des Turniers in Einzel-Livestreams in HD-Qualität anschauen und so über den Big Screen mitfiebern.

Zudem wartet weiterer Darts-Content, unter anderem Highlights der vergangenen zehn Weltmeisterschaften und spektakuläre 9-Darter. Formate wie „Darts privat“, in denen die Stars private Einblicke geben, sind exklusiv nur auf „sport1TV“ abrufbar und komplettieren das umfangreiche Angebot auf der neuen Plattform.

Weitere Highlights auf „sport1TV“ mit „Der STAHLWERK Doppelpass“, Bundesliga-Highlights oder beliebten Dokutainment-Formaten

Neben der Darts-WM können die Zuschauer auf „sport1TV“ auch auf zahlreiche SPORT1 Formate zugreifen. So sind alle Sendungen von Deutschlands beliebtestem Fußballtalk, dem „STAHLWERK Doppelpass“, aus den vergangenen Jahren abrufbar. Die aktuelle Ausgabe kann zudem immer sonntags um 11:00 Uhr im Livestream verfolgt werden.

Auch die Highlight-Clips der Bundesliga und 2. Bundesliga mit allen Toren können Fußball-Fans ab sofort dank „sport1TV“ jederzeit auf ihrem TV-Screen genießen.