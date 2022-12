Von Tag zu Tag: Boris Beckers Leben im Zeitraffer

22. November 1967: Boris Franz Becker kommt in Leimen, einer Kleinstadt vor den Toren Heidelbergs, auf die Welt.

8. März 1985: Becker debütiert im Davis Cup für Deutschland. Am Ende seiner Karriere wird er von 41 Einzeln 38 gewonnen haben.

7. Juli 1985: "Der zweite Geburtstag". Becker gewinnt mit 17 Jahren und 227 Tagen als bis heute jüngster Spieler in Wimbledon.

6. Juli 1986: Becker wiederholt seinen Triumph in Wimbledon im Finale gegen Ivan Lendl.

26. Juni 1987: Nach 15 Siegen in Folge verliert Becker in der zweiten Runde von Wimbledon gegen Peter Doohan.

24. Juli 1987: Becker bezwingt im Davis Cup in der "Schlacht von Hartford" nach mehr als sechs Stunden John McEnroe.

5. Dezember 1988: Becker triumphiert erstmals beim Masters. Im Madison Square Garden von New York bezwingt er Lendl.

16. bis 18. Dezember 1988: Becker führt das deutsche Team im Davis Cup zum ersten Titel. In Göteborg gewinnen die Gäste 4:1.

9. Juli 1989: Mit 22 Jahren gewinnt Becker zum dritten Mal in Wimbledon, im Finale gegen Stefan Edberg. Es sollte der letzte Titel in seinem Wohnzimmer sein.

10. September 1989: Becker schlägt Lendl und gewinnt die US Open in New York.