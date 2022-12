Homophobie: Strafe gegen Evra gefordert

Im Verfahren wegen homophober Äußerungen ist eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro für den ehemaligen französischen Fußballer Evra gefordert worden.

Im Verfahren wegen homophober Äußerungen ist eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro für den ehemaligen französischen Fußball-Nationalmannschaftskapitän Patrice Evra gefordert worden.

Der 41-Jährige, der laut seinem Anwalt Jerome Boursican derzeit in Dubai lebt, war bei der Anhörung am Donnerstag nicht anwesend. Die Entscheidung wird am 9. Februar verkündet. 300 Euro des Betrages sollen auf Bewährung ausgesetzt werden.