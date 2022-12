WM 2022: "Frankreich lässt Marokkos heiße Herzen gefrieren" - Pressestimmen zum WM-Halbfinale

Nach dem Aus der marokkanischen Mannschaft bei dieser WM wird den Helden in der Heimat gehuldigt. Die Leistung der Franzosen stößt auf ein geteiltes Echo. Die Pressestimmen.

MAROKKO

Yabiladi: „Nach einer historischen Qualifikation für das Halbfinale hat sich Marokko am Mittwoch Frankreich geschlagen gegeben. Die Löwen vom Atlas treffen erneut auf Kroatien im Spiel um den dritten Platz. Nach einer außerordentlichen Begegnung war das Glück der Nationalmannschaft nicht hold.

Le Matin: „Marokko am Fuß des Finals erhobenen Hauptes gestoppt“

FRANKREICH

RMC Sport: „Ultrasolide in der Abwehr gegen Marokko. Im Halbfinale finden die Franzosen die gleichen Werte wieder, die ihnen 2018 Glück gebracht haben.“

L‘Équipe: „Les Bleus von Didier Deschamps streben jetzt die Eroberung einer dritten Krone an, indem sie ihren Titel in einem Traumfinale gegen das Argentinien eines Messis mit Mission verteidigen. Mit einem beeindruckenden Können, fähig zu leiden, ohne sich zu beugen, undurchdringlich gegen den Druck eines Publikums, das auf der Seite des Gegners stand, schaffte es das französische Kollektiv, dem verrückten Epos Marokkos ein Ende zu setzen.“

20 minutes: „Fabelhaft! Les Bleus bestreiten ein zweites WM-Finale in Folge: Rendezvous mit Argentinien“

ARGENTINIEN

Clarín: „Frankreich ist eine seltsame Mannschaft. Sie scheinen stets kleiner als sie in Wirklichkeit sind oder was die Zahlen oder einige Leute sagen, was sie sind. Sie eröffneten das Spiel mit einem Treffer nach fünf Minuten und schenkten dann Marokko den Ball, bis zum Übermaß auf ihre Defensivsicherheit vertrauend. Abgesehen von einigen Abwesenheiten und neuen Namen scheint Frankreich im Wesentlichen die gleiche Mannschaft zu sein wie vor vier Jahren. Eine praktische Mannschaft, nüchtern bis zum Exzess, die nicht glänzt, aber auch nicht verzeiht.“