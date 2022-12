Eishockey: München mehrere Wochen ohne Nationalspieler Eder

Tabellenführer Red Bull München muss in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bis ins neue Jahr ohne Nationalstürmer Andreas Eder auskommen.

Eder hat in der laufenden Saison bislang 27 DEL-Partien für die Münchner bestritten, achtmal lief er in der Champions Hockey League auf. Insgesamt gelangen Eder 13 Tore und 20 Assists. Im Heimspiel gegen die Kölner Haie am Mittwoch (6:3) fehlte der Angreifer bereits im Aufgebot.