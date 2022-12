WM 2022: Wird Frankreich-Held Kolo Muani zu groß für Eintracht Frankfurt? Das sagt Krösche

Nach acht Treffern und elf Vorlagen in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League führte sein Weg als Nachrücker zum französischen Nationalteam. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Irre Kabinen-Party! So wild feiert Frankreich den Finaleinzug

Krösche freut sich für Kolo Muani

Dort ist Kolo Muani nicht nur Statist, er lebt seinen Traum. Gegen Tunesien durfte der Stürmer die komplette Partie mitwirken, im Halbfinale gegen Marokko wechselte ihn Trainer Didier Deschamps in der 78. Minute ein. Und 44 Sekunden später staubte Kolo Muani ab, schoss die L‘Equipe Tricolore endgültig ins Endspiel gegen Argentinien . Formidable!

Rennen Topklubs Frankfurt nun die Bude ein?

Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken gingen in eine Richtung: Jetzt wird Kolo Muani noch teurer, noch begehrter auf dem Markt!

Ursprünglicher Plan: Mindestens noch ein Jahr Eintracht

Und seine Berateragentur MDC Advisors verriet vor einigen Tagen bei SPORT1 : „Unser Plan ist, dass er mindestens noch ein Jahr in Frankfurt bleibt. Er fühlt sich sehr wohl bei der Eintracht. Hier hat Randal den perfekten Standort für seine Entwicklung.“

Krösche hingegen will noch gar nicht zu weit in die Zukunft schauen. Stattdessen richtet sich der Blick auf ein spannendes Endspiel (Sonntag ab 16 Uhr im SPORT1-Liveticker) bei der WM 2022 in Katar.