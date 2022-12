Referee Yamashita: FIFA soll auf Meilenstein aufbauen

FIFA-Schiedsrichterin Yamashita hat den Einsatz von Frauen als Unparteiische bei der Fußball-WM der Männer in Katar als Meilenstein bezeichnet.

FIFA-Schiedsrichterin Yoshimi Yamashita hat den Einsatz von Frauen als Unparteiische bei der Fußball-WM der Männer in Katar als Meilenstein bezeichnet, der aber nur der Anfang sein soll. „Ich möchte sehen, dass man auf diesen Dingen aufbaut“, äußerte die Japanerin am Donnerstag. „Wenn das nun einfach wieder endet, wird es keine Bedeutung haben“, sagte die 36-Jährige vor Reportern in Tokio.