Gen.G überfährt Konkurrenz - RLCS Fall Split Major 22/23 in den Niederlanden

In einem packenden Finale siegt Gen.G Esports mit 4:2 über Moist Esports und schnappt sich in Rotterdam den Fall Split Major-Titel der Rocket League Championship Series.

Ein weiterer Triumph für die eSport-Größen aus dem Hause Gen.G. Nicht nur in Fortnite, League of Legends, Overwatch oder auch Valorant ist das Team namens Generation Gaming erfolgreich, sondern auch die Abteilung für Rocket League fährt, im wahrsten Sinne, Titel ein.

Im Grand Final des RLCS Fall Split Majors gab es einen verdienten Sieg des englisch-amerikanisch besetzen Teams aus Jack „ ApparentlyJack “ Benton, Nick „ Chronic “ Iwanski, und Joseph „ noly “ Kidd – die in Rocket League unter dem Namen Gen.G Mobil 1 Racing antreten.

RLCS Fall Major: Gen.G überzeugt!

Bereits auf dem Weg in das Endspiel deutete Gen.G an, dass mit ihnen ernsthaft gerechnet werden muss, wenn es um den ersten Major-Titel der laufenden Spielzeit geht. Lediglich eine Begegnung in der Gruppenphase ging verloren, danach folgte ein 4:3 im Viertelfinale gegen Team Liquid und ein 4:1 gegen FaZe Clan im Halbfinale.