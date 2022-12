Zu gut? Konkurrent fordert Petition gegen Ski-Star Marco Odermatt

Der Schweizer Marco Odermatt dominiert im alpinen Ski-Gesamtweltcup. Sechs Podestplätze aus sechs Rennen, zwei Weltcup-Siege und saisonübergreifend elf Riesenslalom-Podeste am Stück. Damit ist der Olympiasieger von 2022 Führender im Gesamtweltcup.

Die Konkurrenz kann dem aktuell wenig entgegensetzen, weshalb der Franzose Blaise Giezendanner nun eine Petition einreichen will. Auf Twitter schreibt er scherzhaft: „Wollen wir nicht eine Petition starten, dass Odermatt in einer anderen Kategorie fährt und so Platz für andere Fahrer auf dem Podest lässt?“