WM 2022: Marokkos Trainer Regragui will Afrikameister werden

„Die Leute erwarten jetzt, dass wir gewinnen", sagte der Coach nach dem 0:2 (0:1) gegen den Titelverteidiger und verwies auf den Afrika-Cup im Januar 2024 in der Elfenbeinküste: „Ich bin ehrgeizig, wir wollen ihn gewinnen."

Damit will Regragui den sensationellen WM-Erfolg bestätigen: Als erstes afrikanisches Team in der WM-Geschichte hatte Marokko in Katar das Halbfinale erreicht.