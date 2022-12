ZDF: 10,58 Mio. bei Rethy-Abschied im WM-Halbfinale

Anzeige

ZDF: Über 10 Mio. Zuschauer im Schnitt beim Halbfinale © AFP/SID/ADRIAN DENNIS

SID

Zum Abschied von Bela Rethy verzeichnete das ZDF am Mittwoch im Schnitt 10,58 Millionen Fußball-Fans beim WM-Halbfinale von Frankreich gegen Marokko.

Zum Abschied der Kommentatoren-Ikone Bela Rethy (66) verzeichnete das ZDF am Mittwoch mit im Schnitt 10,58 Millionen Fußball-Fans beim 2:0-Erfolg von Titelverteidiger Frankreich gegen Außenseiter Marokko im Halbfinale die beste Quote während der WM in Katar für eine Begegnung ohne deutsche Beteiligung. Der Marktanteil bei der Live-Übertragung ab 20.00 Uhr betrug 36,1 Prozent.

Es war die höchste Quote für das Zweite am Mittwoch. An seinem 66. Geburtstag hatte Rethy zum letzten Mal für den Mainzer Sender ein Fußballspiel live kommentiert.

Das sportstudio live ab 19.52 Uhr verfolgten schon 7,67 Millionen Zusehende (MA: 28,0 Prozent), ab 19.17 Uhr schauten 3,95 Millionen (MA: 17,1 Prozent) zu.

Die bislang höchste Quote für eine Partie ohne deutsche Beteiligung resultierte zuvor aus dem Viertelfinalduell zwischen Frankreich und England (9,14 Millionen/MA: 33,4 Prozent) ebenfalls im Zweiten. Den Finaleinzug von Argentiniens Superstar Lionel Messi gegen Kroatien (3:0) hatten am Dienstag in der ARD 9,13 Millionen (MA: 31,0 Prozent) verfolgt.