"Sensation des Jahrzehnts": Wrestling-Legende bei AEW düpiert „Sensation des Jahrzehnts“ bei AEW

Action Andretti besiegte bei AEW Dynamite: Winter is Coming völlig überraschend Chris Jericho © AEW

Martin Hoffmann

WWE-Rivale AEW bringt die Fans bei „Winter is Coming“ zum Toben: Newcomer Action Andretti besiegt völlig überraschend Ringikone Chris Jericho.

Mit diesem Sieg hatte absolut niemand gerechnet: Beim letzten großen Jahreshöhepunkt des WWE-Rivalen AEW wurde ein bislang praktisch völlig unbekanntes Wrestling-Talent von 0 auf 100 katapultiert!

Bei Winter is Coming, dem jährlichen Jahresend-Special der TV-Show Dynamite, kassierte die lebende Legende Chris Jericho eine aus dem Nichts kommende Niederlage gegen den jungen Debütanten Action Andretti. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Der große Moment stahl letztlich allen anderen Kämpfen und Segmenten die Show, auch der ersten Titelverteidigung von World Champion MJF gegen Ricky Starks - nach dem Bryan Danielson seinen Hut als nächster Herausforderer in den Ring warf.

Action Andretti macht‘s wie einst The 1-2-3 Kid

Jericho, ehemaliger World Champion von WWE und AEW, hatte für die Show ein „Aufwärm-Match“ nach dem Verlust des ROH World Titles gegen Claudio Castagnoli am Wochenende verlangt. Die scheinbare Routine-Übung nahm dann aber unter zunehmendem Aufhorchen der Fans eine andere Wendung: Highflyer Andretti begegnete „The Ocho“ auf Augenhöhe, befreite sich aus mehreren Spezialaktionen wie dem Codebreaker und dem Ansatz zu den Walls of Jericho - und besiegte ihn schließlich mit der aus dem Stand eingesprungenen Salto-Aktion Shooting Star Press.

Während Jericho Andretti schockiert hinterherblickte, ließ sich Andretti mit einem Sprung ins ekstatisch jubelnde Publikum feiern. US-Kommentator Excalibur sprach vom „upset of the decade“, der Sensation des Jahrzehnts. Bei älteren Fans wurden Erinnerungen an den legendären Debütsieg des 1-2-3 Kid bei WWE RAW 1993 wach - gegen den in diesem Jahr verstorbenen Razor Ramon.

AEW verkündet festen Deal für Andretti

Wie damals „The Kid“ wurde Andretti bewusst wie ein „Jobber“, wie Kanonenfutter inszeniert, während tatsächlich ein Plan dahinter steckte, ihn groß herauszubringen: Ligaboss Tony Khan verkündete bald darauf, dass Andretti nun einen festen Vertrag bei seiner Liga hat.

Andretti ist ein Talent, das bis Mittwoch nur eingefleischten Fans ein Begriff war: Geboren in Philadelphia und debütiert im Jahr 2019 machte sich der Mann mit dem Rennfahrer-Namen in den vergangenen Jahren in der Independent-Szene einen gewissen Namen.

Andretti ging aus der Wrestling-Schule der in Maryland beheimateten Liga MCW hervor und ist ihr amtierender Champion. Bei AEW hatte er schon einige Auftritte in den nicht im TV ausgestrahlten Webshows Dark und Dark: Elevation - und hat dabei offensichtlich bleibenden Eindruck hinterlassen.

Winter is Coming - die weiteren News und Highlights:

- Nach einer Woche Pause wurde die Best-of-Seven-Serie des Death Triangle gegen The Elite um den neu eingeführten Trios Title fortgesetzt. Das Death Triangle ging mit 3:1 in Führung, wieder durch unfairen Einsatz eines Hammers, mit dem Penta El Zero Miedo auf Nick Jacksons Knöchel losging und damit die Aufgabe in einem Griff Rey Fenix‘ herbeiführte. Kenny Omega forderte Triangle-Anführer Pac darauf auf, das nächste Duell ganz ohne Regeln auszutragen.

- Kurz nach seinem großen Sieg über Ex-Partner Luchasaurus nahm sich Luke Perrys Sohn „Jungle Boy“ Jack Perry die nächsten Riesen vor: Nach einem Sieg über Schwergewicht Brian Cage forderte er Big Bill von der Gruppierung The Firm heraus, den ehemaligen Big Cass von WWE - der ihn vergangene Woche unfair in der Dynamite Diamond Battle Royal eliminiert hatte. Perry lief damit in eine Falle von Firm-Manager Stokely Hathaway, bekam aber unerwartete Hilfe von einem anderen Youngster: Hook, dem Sohn von Legende Taz.

- Zum Abschluss der Show verteidigte MJF sowohl seinen World Title als auch seinen Diamantring gegen Herausforderer Ricky Starks - wobei er sich am Ende eines Trittes in die Weichteile bedienen musste. Die Siegesfeier von MJF wurde unterbrochen von Bryan Danielson, der MJF vertrieb. Danielson sinnt auf Rache für die Attacke von MJF auf seinen Mentor William Regal (mit der dessen Abgang in eine administrative Rolle zu WWE erklärt wird).

Die Ergebnisse von AEW Dynamite: Winter ist Coming 2022:

AEW World Trios Title Best of 7 Series Match #4: The Death Triangle (c, 3) besiegen The Elite (1)

„Jungle Boy“ Jack Perry besiegt Brian Cage

The House of Black besiegen The Factory

Action Andretti besiegt Chris Jericho

Ruby Soho besiegt Tay Melo