WM 2022: Karima Benzema zum WM-Finale gegen Argentinien zurück? - Didier Deschamps dementiert nicht

Auf der Pressekonferenz nach dem Einzug in das WM-Finale gegen Argentinien ( Sonntag ab 16:00 Uhr im Liveticker bei SPORT1 ) wurde Frankreichs Trainer Didier Deschamps auch zu einer Rückkehr von Stürmer Karim Benzema in den Kader der Franzosen befragt.

Mehrere Indizien für Benzema-Comeback

Darüber, warum Deschamps in der Benzema-Frage nun auf einmal so vage bleibt, kann nur spekuliert werden. Möglicherweise glaubt der Trainer tatsächlich an einen Einsatz des Weltfußballers und will sich diese Option offenhalten. Oder aber Deschamps möchte vor dem Spiel für Verunsicherung im argentinischen Lager sorgen.