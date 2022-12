WM 2022: Messi hat Mbappé noch nie geschlagen - Stats und Facts zum Duell der Superstars

Lionel Messi greift erneut nach dem WM-Titel. Und trifft mi Endspiel von Katar auf einen Teamkollegen, gegen den er bisher in seiner Karriere noch nie gewinnen konnte.

Lionel Messi gegen Kylian Mbappé, die Weltmeisterschaft in Katar bekommt ein Traumfinale.

Geschichten und Vergleiche zu den beiden Superstars wird es in den Tagen bis zum Endspiel am Sonntag viele geben. Hier gibt es einen ersten Vorgeschmack in aller Kürze.