WM 2022: Randal Kolo Muani - der unerwartete WM-Held

Es lief die 79. Minute, und der Außenseiter aus Nordafrika war drauf und dran, dem mit 1:0 führenden Weltmeister in die Parade zu fahren.

Kolo Muani: „Ich fühle mich super“

Ganz genau 44 Sekunden nachdem er das Spielfeld betreten hatte, war Kolo Muani genau an der richtigen Stelle und musste den Ball aus kurzer Distanz nur noch in die Maschen setzen. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Der Eintracht-Star setzte ein breites Grinsen auf, lief zu den Ersatzspielern an der Eckfahne und wurde binnen kurzer Zeit in einer riesengroßen Jubeltraube begraben.

Nkunkus Pech ist Kolo Muanis Glück

„Er fühlt sich sehr wohl bei der Eintracht“

Mischt sich bei der Eintracht in den Stolz nun auch die Sorge, dass der Frankreich-Held über die laufende Saison nicht mehr zu halten sein wird?

Kolo Muani war erst im Sommer ablösefrei aus Nantes an den Riederwald gewechselt und hatte in seinem ersten halben Jahr schon seine Klasse gezeigt: In 23 Pflichtspielen sammelte er acht Treffer und elf Vorlagen. Bereits vor der WM waren daher wilde Spekulationen über seine Zukunft ins Kraut geschossen.