Darts-WM 2023: Favoriten, Geheimtipps und Chancen der Deutschen - wer wird Weltmeister?

Am Donnerstag ist es so weit, dann startet im Londoner Alexandra Palace die Darts-WM 2023 (täglich LIVE auf SPORT1 und im Livestream). Peter Wright geht als Titelverteidiger in den Wettbewerb. Der schillernde Schotte gehört auch in diesem Jahr zu den Favoriten – wenn auch mit Einschränkungen. © Imago

Wer hat noch Chancen auf den Titel? Wer könnte als Geheimfavorit überraschen und wie stehen die Chancen der Deutschen? SPORT1 gibt einen Überblick. © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago

MICHAEL VAN GERWEN: „Für mich gibt es einen ganz klaren Favoriten, der heißt Michael van Gerwen.“ So drückte es Max Hopp im SPORT1-Interview aus. An dem Niederländer scheint aktuell kein Weg vorbeizuführen. Die Nummer drei der Welt knüpft mittlerweile wieder an seine alte Form an - hält er diese bei der WM, ist er der Mann, den es zu schlagen gilt. © Imago

Die Generalprobe für die WM bei den Players Championship Finals hat er souverän gewonnen, im Finale sogar einen 9-Darter gespielt. Ähnlich sieht es auch Robert Marijanovic in seiner SPORT1-Kolumne: „Er ist der Topfavorit. Er hat vier Major-Titel gewonnen und war für mich der beste Spieler im laufenden Kalenderjahr.“ © Imago

GERWYN PRICE: Selbstverständlich gehört der Führende der Weltrangliste auch zu den Mitfavoriten auf den Titel. Zwar ist der Iceman der topgesetzte Spieler, im Jahr 2022 gewann er aber nur einen Major-Titel. Und doch: Zu unterschätzen ist der Waliser definitiv nicht - bricht sein aufbrausender Charakter aus, kämpft er sich über die Emotionen in ein Match hinein. © Imago

Price steht jedoch ordentlich unter Druck, weil er eine Menge an Preisgeld für die Rangliste zu verlieren hat. Auch seine möglichen Gegner in den ersten Runden sind alles andere als einfach. Der Waliser muss sich ordentlich strecken – auch wenn er natürlich jeden Gegner schlagen kann. © Imago

MICHAEL SMITH: Mit seinem Sieg beim Grand Slam im November hat der Bully Boy seinen Major-Fluch nach vielen Jahren endlich überwunden. Und das, nachdem er zuvor ganze neun Major-Finals verloren hatte. Klappt es nun auch mit dem ersten WM-Titel? Zuzutrauen ist es ihm in jedem Fall. © Imago

Kommt er in den Flow, ist die Nummer 4 der Welt brandgefährlich. Hat er seinen Rhythmus gefunden, dann kann sein Arm regelrecht heiß laufen. Nach seinem verlorenen WM-Finale 2022 ist er zudem motiviert wie nie. Aber halten die Nerven? © Imago

PETER WRIGHT: Als Titelverteidiger gehört „Snakebite“ selbstverständlich zu den Favoriten – aber mit Einschränkungen. „Peter Wright wirkt dieses Jahr nicht so selbstverständlich wie die Jahre zuvor“, bemerkte Martin Schindler bei SPORT1. Dazu kommt: Wright hat private Probleme. © Imago

Ehefrau Joanne, die für seine Kult gewordenen Frisuren zuständig ist, musste im November ins Krankenhaus eingeliefert werden. Schon seit längerem hat sie gesundheitliche Probleme, musste sich mehreren Rücken-Operationen unterziehen. Eine mentale Herausforderung für den 52-Jährigen, auch wenn es Joanne Wright inzwischen besser geht. © Imago

LUKE HUMPHRIES: Für Martin Schindler und Gabriel Clemens gehört der 27-Jährige zu DEN Geheimfavoriten schlechthin. Hinter ihm liegt das beste Jahr seiner Karriere, der Engländer arbeitete sich bis auf Rang fünf der Welt nach vorne, zuletzt erreichte er zwei TV-Halbfinals hintereinander. © Imago

Vier European Titel, Rang drei in Sachen Preisgeld und Drei-Dart-Average im PDC-Jahr 2022 – besser waren die Voraussetzungen für ihn gewiss noch nie. Ohnehin liegt ihm die Bühne im Alexandra Palace: Bei fünf WM-Teilnahmen schaffte er es dreimal bis in das Viertelfinale. © Imago

DIRK VAN DUIJVENBODE: Für Max Hopp ist er der „Geheimfavorit“ auf den Titel - der Auberginen-Liebhaber aus den Niederlanden. Einfach ist seine Auslosung nicht, so muss er gleich zu Beginn gegen den Sieger aus der Partie zwischen Karel Sedlacek und Raymond Smith ran. Für den 30-Jährigen aber alles andere als ein Problem. © Imago

Zumal die Nummer 14 der Welt gut in Form ist. Bei den Players Championship Finals erzielte er vor zwei Wochen einen Average von 112,05 - den höchsten jemals erreichten Average bei diesem Turnier in einem Spiel. Und: Sein Einlauf elektrisiert die rund 3000 Zuschauer im Ally Pally - kann ihn das zum WM-Titel tragen? © Imago

JOSH ROCK: „Bei den Underdogs führt kein Weg mehr an Josh Rock vorbei. Der stellt ja dieses Jahr gefühlt einen Rekord nach dem anderen auf“, erklärte Schindler im SPORT1-Interview. Der Nordire beeindruckt in seiner ersten Saison auf der Profitour und zeigt regelmäßig seine Ausnahmefähigkeiten. © Imago

Den ersten Titel auf der Pro Tour darf er bereits sein Eigen nennen, zudem wurde er kürzlich Junioren-Weltmeister. Beim Grand Slam spielte der Rechtshänder in einem hochklassigen Match gegen MvG sogar einen 9-Darter. Der Youngster (Jahrgang 2001) kann weit kommen. © Imago

JONNY CLAYTON: Im Vergleich zur vergangenen WM fährt Clayton in diesem Jahr ohne Major-Titel nach London. In der Premier League dominierte er bis zu den Playoffs, seitdem läuft es für die Nummer 7 der Welt nicht mehr ganz so rund. Und doch: Zu unterschätzen ist der 48-Jährige niemals. © Imago

Die Generalprobe, die Players Championship Finals, absolvierte „The Ferret“ gut, erreichte das Halbfinale. Sein Turnierbaum ist aber alles andere als einfach. Für einen durchschlagenden Erfolg braucht es sein absolutes A-Game. © Imago

GABRIEL CLEMENS: Was machen die Deutschen? Zu dritt sind sie bei der WM vertreten, Gabriel Clemens geht als bester Deutscher ins Turnier - zumindest in der Rangliste. Bei Clemens dürfte es vor allem auf die Tagesform ankommen, in der dritten Runde könnte ein Duell mit der aktuell besten Frau - Beau Greaves - warten. © Imago

MARTIN SCHINDLER: SPORT1-Experte Robert Marijanovic räumt dem formstarken Schindler die besten Chancen ein, leider droht in der dritten Runde mit Michael Smith bereits einer der Mitfavoriten. Und doch: "The Wall" zeigte in dieser Saison bereits überzeugende Leistungen, kann unterdessen mit den Besten der Welt mithalten. © Imago

