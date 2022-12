WM 2022: Darum trug der Schiri bei Frankreich - Marokko Trauerflor

Im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2022 zwischen Frankreich und Marokko trägt das Schiedsrichtergespann Trauerflor. Grund ist ein Trauerfall in der Familie eines FIFA-Funktionärs.

Die FIFA trauert mit Schiedsrichter-Boss Massimo Busacca um dessen Mutter, die am Dienstag verstorben ist.

Vor dem WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko drückten die Verantwortlichen um FIFA-Präsident Gianni Infantino in einem Statement bei Twitter ihre zutiefst empfundene Anteilnahme aus: „Unsere Gedanken sind bei Massimo und seiner Familie in dieser schwierigen Zeit.“ (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Der 53-Jähige kann auf eine erfolgreiche Karriere an der Pfeife zurückblicken.

Zudem leitete der Mann aus Bellinzona im Tessin WM-Spiele bei den Turnieren 2006 in Deutschland und 2010 in Südafrika. Bei der EM 2008 in Österreich und der Schweiz pfiff er das deutsche Halbfinale gegen die Türkei.