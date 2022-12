DEL: München weiter nicht zu stoppen - Berlin Vorletzter

Red Bull München hat seine beeindruckende Serie in der Deutschen Eishockey Liga fortgesetzt und den elften Sieg in Serie eingefahren.

Red Bull München hat seine beeindruckende Serie in der Deutschen Eishockey Liga fortgesetzt und den elften Sieg in Serie eingefahren. Gegen die Kölner Haie gewann die Mannschaft von Trainer Don Jackson 6:3 und führt mit 67 Punkten aus 29 Spielen die Tabelle weiter sehr deutlich an.