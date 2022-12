WM 2022: Frankreich im Finale! Eintracht-Joker Kolo Muani sticht

Frankreich gegen Argentinien heißt das WM-Finale am Sonntag. Gegen tapfere Marokkaner war es der Frankfurter Kolo Muani, der mit seiner ersten Ballberührung die Entscheidung sorgte.

Das WM-Finale steht! Am Sonntag ( 16 Uhr im LIVETICKER ) kämpfen Argentinien und Frankreich um die Krone des Fußballs. Damit treffen auch die beiden Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé aufeinander.

Nachdem Argentinien am Dienstag mit einem 3:0-Sieg gegen Kroatien das Endspiel erreichte, zog Frankreich mit einem 2:0-Erfolg gegen Marokko einen Tag später nach.

Deschamps: „Ich bin sehr stolz“

Die Führungstreffer erzielte Theo Hernández, der bereits in der 5. Minute die Unordnung in der marokkanische Hintermannschaft ausnutzte und Keeper Bono aus spitzem Winkel überwand. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

„Ich bin sehr stolz. Das war wieder wichtig und gewaltig - aber ein Spiel kommt noch“, sagte Trainer Didier Deschamps, der 1998 als Spieler und vor vier Jahren auch als Trainer Weltmeister geworden war. „Wir streben wieder den Titel an. Wunderbar!“

Marokoos Trainer Walid Regraui war trotz der Niederlage stolz auf seine Mannschaft. „Wir haben das Maximum gegeben, das ist das Wichtigste. Die Spieler, die auf dem Platz waren, haben alles gegeben. Wir haben gegen Frankreich gespielt, da zahlst du für den kleinsten Fehler. In der zweiten Halbzeit war es technisch vielleicht nicht mehr so gut. Trotzdem Bravo an die Mannschaft.“