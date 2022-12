WM 2022: Argentinien singt Spott-Lied über Brasilien und England

Nach dem Finaleinzug bei der WM in Katar brechen bei den argentinischen Spielern alle Dämme. Bei einer Kabinenparty bekommen Brasilien und England ihr Fett weg.

Nach dem Finaleinzug bei der WM in Katar haben es Argentiniens Stars bei einer Kabinenparty mächtig krachen lassen - schossen aber über das Ziel hinaus.

In einem Video in der Instagram-Story von Verteidiger Nicolas Otamendi ist zu sehen, wie das Team in der Kabine Trikots schwenkt, auf Mülltonnen schlägt, auf den Sitzen steht und dabei lauthals singt.