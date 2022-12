MLB: Carlos Correa mit Monster-Rentenvertrag und Mega-Summe

Aktuell geht in der MLB der Trend zu langen Verträgen mit Monstersummen. Nun reiht sich auch ein Ex-Teamkollege von Max Kepler in den Reigen der Mega-Verträge ein.

In der MLB geht der aktuelle Trend zum Rentenvertrag.

Erst vor wenigen Tagen unterschrieb die Red-Sox-Legende Xander Bogaerts einen Elf-Jahres-Vertrag bei den San Diego Padres . In dieser Zeit wird der 30-Jährige mit 280 Millionen Dollar entlohnt - und im Gegensatz zur NFL sind in der MLB alle Summen garantiert.

Damit hat der 28-Jährige, der in der vergangenen Saison Teamkollege von Max Kepler bei den Minnesota Twins war, mit einem Jahr Verspätung seinen Mega-Vertrag bekommen Correa, der im Draft 2012 an erster Position von den Houston Astros ausgewählt wurde, entschied sich nach dem Ausbleiben passender Angebote im vergangenen Jahr für einen kurzfristigen Vertrag mit den Twins.

In diesem Jahr schloss der Puerto Ricaner nun den zweitgrößten Vertrag nach Aaron Judge ab. Der Outfielder der New York Yankees erhält für neun Jahre 360 Millionen Dollar. Die Giants waren ebenfalls an Judge interessiert, aber das Team aus dem Big Apple machten das Rennen.