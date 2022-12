Selenskyj fordert "komplette Isolation" russischer Sportler

Anzeige

Selenskyj deutlich: Keine Russen bei Olympischen Spielen © AFP/GETTY IMAGES/SID/MICHAEL M. SANTIAGO

Wolodymyr Selenskyj hat sich strikt gegen eine Teilnahme von Athletinnen und Athleten aus Russland an den Olympischen Spielen ausgesprochen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich strikt gegen eine Teilnahme von Athletinnen und Athleten aus Russland an den Olympischen Spielen 2024 in Paris auch unter neutraler Flagge ausgesprochen. In einem Gespräch mit IOC-Präsident Thomas Bach forderte Selenskyj am Mittwoch nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP die "komplette Isolation" russischer Sportler.

"Man kann nicht versuchen, neutral zu sein, wenn die Grundlagen friedlichen Lebens zerstört und universelle menschliche Werte ignoriert werden", sagte Selenskyj mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine: "Seit Februar sind als Folge der russischen Handlungen 184 ukrainische Sportler gestorben."

Die einzige mögliche Reaktion sei "die komplette Isolation des terroristischen Staates auf der internationalen Bühne. Und dazu gehören auch internationale Sportveranstaltungen."

Selenskyj reagierte damit auf Aussagen aus den USA. Das Olympische und Paralympische Komitee der USA (USOPC) hatte am Montag erklärt, die Bestrebungen, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris zu ermöglichen, zu unterstützen, sofern diese nicht unter den Farben oder der Flagge ihres Landes antreten.

Die USOPC-Vorsitzende Susanne Lyons sagte am Montag in einer Telefonkonferenz, dass das "Gefüge" der olympischen Bewegung gefährdet sei, wenn die Athleten nicht die Möglichkeit erhielten, als Neutrale zu starten.

"Es wurde viel darüber diskutiert, ob Athleten, die zufällig in Russland und Belarus geboren wurden und Pässe aus diesen Ländern besitzen, die Möglichkeit haben, als saubere und neutrale Athleten anzutreten", sagte Lyons im Rückblick auf eine Zusammenkunft führender Funktionäre unter dem Dach des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am vergangenen Freitag: "Es gibt einen großen Wunsch, dass dies im Laufe der Zeit geschieht, denn unsere Aufgabe ist es, die Welt durch den Sport in Frieden zusammenzubringen."