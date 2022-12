Feiert RB-Leipzig-Star Timo Werner gegen FC Bayern sein Comeback?

Timo Werner arbeitet hart an seiner Rückkehr auf den Fußballplatz. Der Leipzig-Star könnte bereist zum Start der Rückrunde gegen die Bayern zurückkehren.

Seither arbeitet der gebürtige Schwabe hart an seinem Comeback und macht, wie es die Bild berichtet, auch dabei gute Fortschritte. Werner liege sogar vor dem ursprünglichen Plan - und könnte zum Rückrundenauftakt gegen den FC Bayern bereits wieder eine Option sein.

Aktuell weilt der RB-Star noch gemeinsam mit einem Leipziger Athletiktrainer in einem einwöchigen Urlaub in Dubai, um seinen Comeback-Plan voranzubringen.

Auch das Lauftraining könnte der Champions-League-Sieger von 2021 bereits zeitnah aufnehmen, ehe RB Leipzig vom 2. bis 11. Januar ins Winter-Trainingslager in Abu Dhabi aufbricht. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Startelfeinsatz gegen Bayern unwahrscheinlich

Für die Sachsen steht in der Rückrunde einiges auf dem Spiel, die Mannschaft von Trainer Marco Rose ist noch in allen drei Wettbewerben vertreten, in denen auch Timo Werner wichtig sein wird.