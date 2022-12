Darts-WM 2023: Niederlande-Star kritisiert Sherrock-Entscheidung der PDC als "lächerlich"

Am Donnerstag startet die Darts-WM in London. Vor dem Turnier schießt ein Spieler nun gegen die PDC. Der Grund dafür ist die Teilnahme von Fallon Sherrock.

Sherrock-Teilnahme? Van der Voort: „Habe nichts gegen Fallon, aber...“

„Ich habe absolut nichts gegen Fallon und sie kann auch nichts dagegen tun, aber diese Einladung ist natürlich lächerlich, zumal sie so spät angekündigt wurde“, erklärte er bei Online Darts TV .

Deswegen wird er in Richtung der Organisation deutlich: „Nun ja, die PDC macht viele Dinge falsch, aber niemand traut sich, etwas darüber zu sagen, außer ich selber. Ich verstehe auch die anderen Spieler, die ihre Zukunft nicht riskieren wollen, aber das ist mir selbst egal.“

Der Niederländer hat bei der WM in der ersten Runde ein Freilos und trifft am 22. Dezember auf den Sieger der Partie zwischen Cameron Menzies und Diogo Portela. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)