Frankreich ohne Bayern-Profis - Mazraoui in Marokko-Startelf

Ohne ein Spieler-Quartett von Bayern München, aber mit Superstar Kylian Mbappe in der Startelf kämpft Frankreich gegen Marokko.

Ohne ein Spieler-Quartett von Bayern München, aber mit Superstar Kylian Mbappe in der Startelf kämpft die französische Fußball-Nationalmannschaft gegen Marokko (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) um den erneuten Einzug ins WM-Finale. Der erkrankte Innenverteidiger Dayot Upamecano fehlt beim Titelverteidiger ebenso wie Rechtsverteidiger Benjamin Pavard und Außenstürmer Kingsley Coman. Lucas Hernandez hatte im ersten Vorrundenspiel einen Kreuzbandriss erlitten.

Der Sieger trifft im Endspiel am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) in Lusail auf Argentinien, das Kroatien am Dienstag 3:0 bezwungen hatte.