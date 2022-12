WM 2022: Mbappé vs. Hakimi - Halbfinale der ziemlich besten Feinde

Freundschaft auf den ersten Blick

Mbappé sorgte nicht nur dafür, dass sich sein neuer Teamkollege in höchstem Tempo an die Umstände der neuen Liga gewöhnen konnte, sondern halt ihm auch in seinem privaten Umfeld. Nach kürzester Zeit entwickelten die beiden Ausnahmespieler eine Chemie, die sie zu weit mehr als nur Arbeitskollegen macht.

Seit Beginn der Weltmeisterschaft in Katar gingen die Shootingstars naturgemäß getrennte Wege. Nur ein einziges Mal trafen sich die beiden bisher auf einen Kaffee in Doha. Seit dem vergangenen Sonntag steht aber fest: Es wird ein weiteres Treffen geben. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Aus Freunden werden Feinde

Im Halbfinale treten die beiden PSG-Teamkollegen am Mittwoch erstmalig im Dress ihrer jeweiligen Nationalmannschaften gegeneinander an. Während die Franzosen erwartungsgemäß zum Kreis der besten vier Mannschaften im Turnier gehören, ist der Halbfinal-Einzug von Marokko als Sensation. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Hakimi jedenfalls scheint Gefallen an der Rolle des Underdogs gefunden zu haben und freut sich auf das Kräftemessen mit seinem Freund. Nachdem die Marokkaner Cristiano Ronaldo und Mitfavoriten Portugal mit 1:0 in die Heimat geschickt hatten, schickte Hakimi via Twitter schon Grüße an Mbappé.