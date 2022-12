WM 2022: “Unsung Hero” von Marokko - Sofyan Amrabat weckt Interesse von Liverpool, Spurs und Inter

Ex-Nationalspieler verrät: Das macht Marokko so unberechenbar

Neben Torhüter Bono ist Sofyan Amrabat die WM-Entdeckung bei Marokko. Das Mittelfeld-Monster hat riesigen Anteil am Halbfinaleinzug der „Löwen vom Atlas“.

Nach dem Elfer-Krimi war vor allem Keeper Bono in den Medien gefeiert und von der FIFA auch als „Man of the Match“ gekürt worden.