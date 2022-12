Trainersuche: Belgien sucht Nationaltrainer per Annonce

Nach dem WM-Debakel und dem damit verbundenen Abschied von Coach Roberto Martinez hat der Verband die Stelle des Nationaltrainers öffentlich ausgeschrieben. „Der RBFA sucht nach einem Nationaltrainer in Vollzeit, der weiß, wie man gewinnt“, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes.

Was klingt wie der Traum von Millionen von selbsternannten Nationaltrainern, verlangt jedoch ein sehr scharfes Profil.

Bewerbungen können bis zum 10. Januar 2023 per E-Mail eingereicht werden, neben der Stelle als Trainer wird auch ein neuer „Sportdirektor Profifußball“ gesucht.

Belgien war in Katar in der Vorrunde gescheitert, in der Gruppe F hatte der WM-Dritte von 2018 hinter den Halbfinalisten Marokko und Kroatien nur Rang drei belegt und nur einen einzigen Treffer erzielt. Der Spanier Martinez hatte unmittelbar nach dem Ausscheiden seinen Rücktritt verkündet.