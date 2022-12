Olympia: Athleten fordern Revolution der Sportförderung

Athleten Deutschland regt zu Reformen an © FIRO/FIRO/SID

Der Verein Athleten Deutschland fordert einen Veränderungsprozess in der deutschen Sportförderung. Dafür wird ein Positionspapier veröffentlicht.

Der Verein Athleten Deutschland hat in einem Positionspapier 30 Anregungen für eine Reform der Spitzensportreform gegeben und dabei die bestehenden Strukturen dezidiert hinterfragt

„Die Spitzensportreform muss sich stärker an den Bedürfnissen der Athleten ausrichten“, sagte Geschäftsführer Johannes Herber am Mittwoch bei der Sitzung des Sportausschusses im Bundestag. Auch Torsten Burmester, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes, hält einen „tiefgreifenden Veränderungsprozess“ für notwendig. Ein Grobkonzept vom DOSB und vom Bundesinnenministerium (BMI) liegt bereits vor. (NEWS: Alles zu Olympia)

Die Athleten wünschen sich "gleiche Chancen für unterschiedliche Wege", erläuterte der frühere Basketball-Nationalspieler Herber. Derzeit dominiere eine "Strukturförderung", Verbände und Stützpunkte hätten eine "marktbeherrschende Monopolstellung" inne, heißt es in dem 72-seitigen Papier mit dem Titel "Damit alle gewinnen".

Wesentliche Kernpunkte der Ideensammlung sind der Wunsch, auch dezentrale Modelle zu unterstützen. Ein Innovationstopf könnte Fördergelder an "vielversprechende Initiativen" vergeben. Auch regt Athleten Deutschland an, die Kaufkraft beispielsweise in Form eines Athletengelds, etwa für Serviceleistungen, zu erhöhen.