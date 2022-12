WM 2022: Rummenigge mit DFB-Statement: "Keine Zeit für Egoismen"

DFB-Boss: So drastisch drohte uns die FIFA

Karl-Heinz Rummenigge wird in der DFB-“Task Force“ mitarbeiten. Über seine Motivation der Aufgabe und das Ziel der EM 2024 spricht der Ex-Bayern-Funktionär nun.

Das WM-Aus sitzt tief in der deutschen Fußballlandschaft!

Dabei beschreibt er im Interview mit der dpa unter anderem seine Motivation für diese herausfordernde Aufgabe, das Anforderungsprofil an den Bierhoff-Nachfolger und das Ziel für die Heim-EM 2024. (NEWS: Könnte Kohler DFB-Team aufrütteln?)

Rummenigge von DFB angefragt

Dabei verwies Rummenigge auf den unmittelbaren Start der Arbeitsgruppe am Donnerstag, den 15. Dezember. Wer nicht vor Ort sein könne, werde per technischen Hilfsmitteln zugeschalten. Er selbst befinde sich zum derzeitigen Zeitpunkt in Katar und werde dort die restliche WM verfolgen. (NEWS: Darum macht Bundestrainer Flick weiter)