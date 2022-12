WM 2022: "Ende einer großartigen Generation"? Der traurige Abschied von Luka Modric

Luka Modric scheidet mit Kroatien im WM-Halbfinale gegen Argentinien aus. Nun fragen sich viele, ob der 37 Jahre alte Superstar seine Karriere im Nationalteam beendet. Toni Kroos glaubt nicht so recht daran.

Der Tag, an dem Lionel Messi sein Debüt-Tor für Argentinien schoss, war auch der Tag, an dem ein gewisser Youngster namens Luka Modric - damals 20 Jahre alt und (noch) recht unbekannt - beim Testspiel in Basel sein Nationalelf-Debüt für Kroatien feierte.