Berlusconi verspricht Monza-Spielern "Bus mit Prostituierten"

Der 86-Jährige hat seinen Spielern bei einer Weihnachtsfeier am Dienstagabend „einen Bus voller Prostituierten“ versprochen, sollten sie die nächsten Spitzenduelle in der Serie A gewinnen. Der Unternehmer zog sich damit viel Kritik zu. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

„Ich habe den Burschen gesagt, jetzt spielt ihr gegen Milan, gegen Juve und so weiter. Wenn ihr es schafft, gegen eine dieser großen Mannschaften zu gewinnen, schicke ich euch in die Kabine einen Bus mit Prostituierten“, sagte Berlusconi in einem Video mit seiner Rede vor Spielern, Managern und Sponsoren des Erstligisten, das in Sozialnetzwerken kursierte. (DATEN: Die Tabelle der Serie A)