WM 2022 Katar: Nächster Toter - Wachmann stürzt im Stadion

Bei der Fußball-WM in Katar ist es bereits am vergangenen Samstag zu einem am Ende tödlichen Unfall im WM-Stadion von Lusail gekommen. Wie die katarischen Organisatoren am Mittwoch bestätigten, war dort ein Wachmann schwer gestürzt.