Tournee-Generalprobe: "Die positive Entwicklung fortsetzen"

Die deutschen Skispringer gehen mit reichlich Aufwind in die Generalprobe zur Vierschanzentournee. "Wir wollen die positive Entwicklung in Engelberg fortsetzen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher vor den beiden Weltcup-Einzelspringen am Samstag (16.00 Uhr) und Sonntag (12.30 Uhr).

Nachdem am vergangenen Wochenende beim Heimspiel in Titisee-Neustadt die ersten Podestplätze der Saison gelangen, soll die DSV-Mannschaft auf der Gross-Titlis-Schanze nachlegen. Das Team wird dabei in unveränderter Besetzung antreten - auch mit Andreas Wellinger. Der deutsche Meister hatte sich zuletzt am Knöchel verletzt und war am Ende nur 27. geworden. "Er ist fit und wird in Engelberg wieder angreifen", so Horngacher.