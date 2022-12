WM 2022: Wer ist der GOAT? Lionel Messi ganz sicher nicht - Kommentar von Pit Gottschalk

Ist Messi ein würdiger GOAT?

Zurück auf Anfang. Was ist eigentlich ein GOAT? Zuallererst: eine sprachliche Verfehlung. Der Zusatz „aller Zeiten“ schließt die Zukunft mit ein, und niemand ist zur Prognose in der Lage, ob es in Zukunft nicht doch einen größeren Kicker als Messi, Maradona oder Pelé gibt.

Maradona glänzt 1986

Statistisch kann Maradona nicht mit Messi mithalten: Er schoss 34 Tore in 90 Länderspielen (im Schnitt 0,37 Pro Spiel), Messi dagegen 96 in 171 (im Schnitt 0,56). Messi nahm an fünf Weltmeisterschaft teil und absolviert wohl am Sonntag sein 26. WM-Spiel - das ist Weltrekord.