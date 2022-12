Champions League: Bayern-Frauen haben Viertelfinale im Blick

Bayern München möchte den fünften Sieg in Folge © FIRO/FIRO/SID

Nach zuletzt vier Siegen in Folge wollen die Fußballerinnen von Bayern München auch in der Champions League ihre gute Form bestätigen. Im Auswärtsspiel beim schwedischen Rekordmeister FC Rosengard am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) haben die Münchnerinnen das Viertelfinale bereits fest im Blick.