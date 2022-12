Nationalmannschafts-Stiftung lässt Wald pflanzen

Frankfurt am Main (SID) - Die Stiftung der Fußball-Nationalmannschaft intensiviert ihr Engagement für den Umweltschutz und lässt einen Wald pflanzen. Gemeinsam mit der Vanessa-Weber-Stiftung, die sich für Nachhaltigkeit und Bildung einsetzt, wurden in der vergangenen Woche in Blankenburg im Harz die ersten Setzlinge in die Erde eingebracht. Auf einer Fläche von rund drei Hektar werden etwa 6000 Bäume gesetzt. In den kommenden Jahren soll die Aufforstung sukzessive fortgesetzt werden.