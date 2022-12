Darts-WM 2023: Mit Schindler, Clemens und Hempel pure deutsche Qualität im Ally Pally - Kolumne von Robert Marijanovic

Schließlich gehen mit Florian Hempel, Gabriel Clemens und Martin Schindler drei Deutsche an den Start. Ich traue allen drei viel zu, denn wir schicken dieses Jahr pure Qualität in den Ally Pally.

Clemens? Da könnte es ein bisschen weitergehen

Am ehesten fällt mir dafür Martin Schindler ein, aber er hat eine schwierige Auslosung. In der dritten Runde droht bereits Michael Smith. Das wird sehr schwierig.

Bei Flo Hempel muss man von Spiel zu Spiel schauen, wie es sich entwickelt. Er muss erstmal in der ersten Runde gegen Keegan Brown ran und allein angesichts der Nervosität, die Auftakthürde zu überstehen, wird diese Aufgabe schwer genug.

Historisch! Erstmals drei Frauen im Ally Pally

Zum ersten Mal sind drei Frauen bei der WM am Start. Mit Lisa Ashton haben wir die Grand Dame des Dartssports dabei. Das muss man so sagen, zumal sie mit vier WM-Titeln bei den Damen eine der erfolgreichsten ist.

Über Fallon Sherrock müssen wir nicht mehr viel reden. Es wurde zuletzt und auch in der Vergangenheit viel über sie berichtet.

Beau Greaves hingegen ist die Durchstarterin. Da geht es nicht nur darum, dass sie eine Dame ist, sondern von den Zahlen her ist sie die beste Dame der Geschichte. Das ist unglaublich beeindruckend. Sie spielt regelmäßig Averages im tiefen 90er Bereich – bei den Damen ist das überhaupt nicht gang und gäbe.

Anfang einer neuen Frauen-Ära bei der PDC?

Sie hat bei der Women‘s Series 52 Spiele hintereinander gewonnen. Egal in welchem Sport - das ist eine unfassbare Leistung. Bei ihr muss man auch bedenken: Sie spielt teilweise gegen klar unterlegene Gegnerinnen und zieht ihr Spiel dennoch konstant durch. Sie ist daher auch die von den drei Damen, von der jeder Gegner denkt: Oh, das könnte schwierig werden.

Dieses Jahr sind dennoch sehr interessante Namen bei den Frauen vertreten. Ich rechne zwar nicht damit, dass eine so auftrumpft, wie es Sherrock schon gemacht hat, aber ich glaube, dass wir am Anfang einer neuen Ära der Damen bei der PDC-WM stehen.

MvG, Wright, Price und Smith sind die Favoriten

Beim Blick auf den Top-Favoriten für die WM bin ich mir sehr sicher, dass es einer der Top Vier der Weltrangliste, also Michael van Gerwen, Peter Wright, Gerwyn Price und Michael Smith, machen wird. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

An die Spitze würde ich van Gerwen setzen, denn er ist der Top-Favorit. Er hat vier Major-Titel gewonnen und war für mich der beste Spieler im laufenden Kalenderjahr. Deswegen muss man ihn auch ganz klar als Top-Favoriten nennen.

Hempel will von deutschen Kollegen profitieren

Ich habe bei der Auslosung aber auch geschaut, wer noch für Furore sorgen könnte. Da habe ich vor allem auf das Viertel von Wright geguckt, weil wir wissen, dass er private Sorgen hat. Seine Frau war im Krankenhaus und da hat er den Kopf natürlich nicht frei. So könnte er einer der vier sein, der wackelt.

Josh Rock wird für Furore sorgen

Wenn man sich sein Spiel und seine Zahlen ansieht, dann könnte es passieren, dass er ein unheimlich gutes Match im Halbfinale gegen Michael van Gerwen braucht und dann plötzlich im WM-Finale steht. Ich will jetzt nicht sagen, dass er mein Dark Horse für den WM-Titel ist, aber er wird für Furore sorgen. Den Namen sollte man sich also auf jeden Fall merken.

So oder so freue ich mich jetzt schon auf die Überraschungen, die es definitiv geben wird. Wo sich plötzlich Spieler in den Vordergrund spielen, die man überhaupt nicht auf der Rechnung hatte.