Skandalöses Wortgefecht bei NBA-Spiel! Warriors-Star Draymond Green lässt Fan rauswerfen

Irre Szene auf dem NBA-Parkett – während des Spiels legt sich Draymond Green mit einem Fan an und liefert sich ein regelrechtes Wortgefecht!

Dabei machte der Warriors-Forward seinem Ruf als Trash-Talker alle Ehre. Nach dem Spiel äußerte er sich in der Umkleidekabine zu dem Vorfall und erklärte seinen Standpunkt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Der Fan wurde noch während der Partie von der Security abgeführt und der Halle verwiesen. Doch was war eigentlich passiert?

Die Golden State Warriors waren zur Auswärtspartie nach Milwaukee gereist und duellierten sich mit den Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo. Und die schwache Auswärtsbilanz der Warriors hielt an: Mit 6:30 Minuten auf der Uhr im dritten Viertel lag der aktuelle NBA-Champion mit 22 Punkten hinten – für Green wohl zu viel!

Green mit verbaler Entgleisung

Bei zwei Freiwürfen für die Bucks lieferte sich Green ein Wortgefecht mit einem Fan aus dem Unterrang. Und das hatte es in sich! (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

In seiner gewohnt hitzigen Art argumentierte er mit dem Zuschauer über den vorangegangenen Foul Call. Während der Schiedsrichter noch versuchte, Green wieder einzufangen, redete sich dieser erst so richtig in Rage.