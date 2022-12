Anzeige

WM 2022: "Neben Messi hatte Argentinien auch Mbappé" - Pressestimmen zum Finaleinzug Argentiniens „Ein Marsmensch namens Messi“

Messis Traum lebt! Argentinien steht im WM-Finale

Lionel Messi führt seine argentinische Nationalmannschaft ins WM-Finale - und ist nun nur noch ein Spiel von der Krönung seiner Karriere entfernt. Die internationale Presse huldigt ihm aber bereits jetzt.

Auch die Presse überwirft sich regelrecht mit Huldigungen für La Pulga, dabei wird er mit den größten Spielern seiner Zunft verglichen. Auch an die argentinische Legende Diego Maradona rückt er demnach nah heran. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

SPORT1 trägt die internationalen Pressestimmen zusammen.

Während sich auf den Straßen der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires Zehntausende versammelt hatten, um den Finaleinzug zu feiern, lobt auch die heimische Presse ihrer Mannschaft.

La Nación: „Mit dem Herzen als Fahne, mit der Leidenschaft, die aus ihren Poren strömt, mit Freude in der Luft, mit dem Wahnsinn einer unvergesslichen Nacht, mit der nötigen Autorität für das Ereignis hat die argentinische Nationalmannschaft ihre beste Leistung bei der Weltmeisterschaft gezeigt. Mit einem magischen Messi.“ (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

„Messi tanzte mit Gvardiol“

Clarín: „Neben Messi hatte Argentinien auch Mbappé, der als Julián Álvarez verkleidet war. Und so beendete er einen Kampf, der lange zu dauern schien, mit zwei K.o.-Händen in der ersten Hälfte und einem Geniestreich in der zweiten. Auf diese Weise hat er sich den Weg ins Finale gebahnt. So träumt er, und er hat auch allen Grund dazu.“

Auch in diversen europäischen Blättern ist von Vergleichen mit dem Nationalhelden Maradona zu lesen - und von der Debatte um den besten Spieler der Geschichte.

Marca: „Für den Fall, dass ihm ein ikonisches Spiel bei der WM fehlte: Messi tanzte mit Gvardiol in einem Thriller für die Geschichte.“

El País: „Eine Albiceleste, die gezaubert hat, um Messi endlich ins Paradies zu bringen. Und Messi selbst hat ihr den Weg geebnet. Im Halbfinale machte er sein fünftes Tor des Turniers und einen messianischen oder maradonischen Assist, wenn man so will.“

El Mundo: „Messi überschüttete den Boden von Lusail mit Ruhm. Der Ball war sein Herz. Er nähte ihn an seinen linken Stiefel und ließ ihn pumpen. Denn es war mehr als nur ein Traum, es war sein Leben.“

AS: „Ein Marsmensch namens Messi“

„Messi der Beste aller Zeiten?“

La Vanguardia: „Spiel es noch einmal, Leo. Ganz Argentinien, von Feuerland bis Salta und Jujuy, träumt von Messis Erfolgen. In Katar will La Pulga in die Lüfte steigen und sich neben Diego setzen. Und sein Fußball fügt die Noten zu einer Sinfonie hinzu, die auf dem Weg zum Olymp ist.“

Le Monde: „Die argentinische Botschaft hat in Lusail, einer neuen Stadt nur einen Steinwurf nördlich von Doha, keine Außenstelle eröffnet. Aber 26 Männer, gefolgt von 50.000 weiteren, die aus dem südamerikanischen Land nach Katar gekommen waren, beschlossen, ein Stück Land für sich zu beanspruchen.“

Le Parisien: „Der beste Spieler des Planeten, an purem Talent gemessen, kann die Kombination aus Copa América und Weltmeisterschaft in anderthalb Jahren schaffen und sich mit endgültigem Ruhm schmücken. Ist Messi nicht schon seit langem der Beste aller Zeiten?“

Auch in den italienischen und englischen Gazzetten ist Lionel Messi das Hauptthema. Mit seinem finalen Auftritt wird er am Sonntag von der WM-Bühne abtreten - dabei wird der Schlussakt auch in den Redaktionen beschworen.

La Gazzetta dello Sport: „Messi war noch nie so maradonisch, La Pulga spielt auf außergewöhnlichem Niveau.“

Guardian: „Für Lionel Messi winkt die Krönung, er war unwiderstehlich, gar überwältigend.“ (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Telegraph: „Lionel Messi wird am Sonntag im Finale der Fußballweltmeisterschaft seinen letzten Tanz auf der größten Bühne von allen aufführen. Dann wird die Musik aufhören. Dieses Turnier, das so reich an Fußball, Dramatik und Überraschungen und in vielerlei Hinsicht so umstritten ist, hat seinen lang ersehnten Schlussakt.“