WWE: Spektakuläre Wende? Gestürzter Boss soll "Comeback" planen - trotz neuer Vorwürfe

Vince McMahon peilt angeblich ein "Comeback" bei WWE an © Imago

Der gestürzte WWE-Boss Vince McMahon peilt angeblich ein „Comeback“ an - obwohl neue Sex-Vorwürfe gegen ihn bekannt werden. Der Börsenkurs sinkt.

Dasselbe Reporterteam, das in diesem Jahr mit seinen Recherchen die Lawine ausgelöst hat, die den Sturz von Vince McMahon zur Folge hatte, meldet nun: Der langjährige Herrscher des Showkampf-Reichs peilt ein „Comeback“ an - und das, obwohl gleichzeitig neue Vorwürfe eines angeblichen sexuellen Übergriffs ans Tageslicht kommen. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Vince McMahon soll „Comeback“ bei WWE anpeilen

Wie das Wall Street Journal berichtet, soll der 77-Jährige Personen in seinem Umfeld erzählt haben, „dass er vorhat, ein Comeback hinzulegen“. Er werte seinen Rücktritt demnach als Fehler, habe aus seiner Sicht „schlechte Ratschläge“ bekommen und sei inzwischen der Überzeugung, dass er den großen Skandal um diverse Sex-Vorwürfe und millionenteure Schweigegeld-Zahlungen einfach hätte aussitzen können.

McMahon hatte seinen Chefposten bei WWE Ende Juli niedergelegt - offiziell aus Altersgründen. Seine Tochter Stephanie und der Medienmanager Nick Khan wurden neue Co-Chefs, die kreative Leitung der Liga bekam Stephanies Ehemann „Triple H“ Paul Levesque, dem McMahon im Vorjahr noch die Macht entzogen hatte. Auch um Stephanie hatte es in diesem Jahr rätselhafte Vorgänge gegeben.

Als Hauptanteilseigner von WWE ist Patriarch Vince immer noch in einer Machtposition. Und die neuen Berichte passen zu der offensichtlich uneinsichtigen Haltung, mit der McMahon den Skandal-Enthüllungen lange begegnet war: Er war zwar schnell offiziell als WWE-Chef beiseite getreten, lenkte das Tagesgeschäft der Shows aber wochenlang einfach weiter.

Neue Vorwürfe eines angeblichen sexuellen Übergriffs 2011

Im selben Atemzug berichtet das WSJ, dass McMahon zwei neue Klagen am Hals hat: Eine dreht sich um den schon bekannten Vorwurf der früheren Ringrichterin Rita Chatterton, sie im Jahr 1986 in einer Limousine vergewaltigt zu haben .

Chatterton klagt auf 11,75 Millionen Dollar Schadenersatz - auf Grundlage eines neuen Gesetzes im Bundesstaat New York, das es mutmaßlichen Opfern bisher verjährter Sexualstraftaten erlaubt, innerhalb eines Jahres Klagen einzureichen, mit denen sich die Gerichte befassen müssen. Chatterton hatte die Vorwürfe schon in den neunziger Jahren öffentlich erhoben und sie in diesem Jahr nach langem Schweigen erneuert.