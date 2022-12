Elendt im Halbfinale - Lagen-Staffel schwimmt um Medaillen

Schwimmerin Anna Elendt hat bei der Kurzbahn-WM in Melbourne das Halbfinale über 100 m Rücken erreicht. Die Medaillenhoffnung des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) schlug am Mittwoch im Vorlauf in 1:04,53 Minuten als insgesamt Sechste an. In ihrer Paradedisziplin Brust gehört Elendt zu den Favoritinnen, in Budapest holte sie im vergangenen Juli auf der langen Bahn WM-Silber.