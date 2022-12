WWE entthront Mandy Rose - folgt ein Wechsel?

Mandy Rose verliert überraschend ihren NXT-Damentitel an Top-Talent Roxanne Perez. Wechseln Rose und Toxic Attraction nun bald zu RAW oder SmackDown?

Bei der Dienstagsshow gab es in der Nacht ein unangekündigtes Match Roses gegen die junge Roxanne Perez: Diese hatte am Wochenende bei der Show Deadline ein Titelmatch gegen Rose erworben, eigentlich angekündigt für die Show New Year‘s Evil im neuen Jahr. Stattdessen forderte sie Rose nach einer Konfrontation schon vorher heraus - und siegte! (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)