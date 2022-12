WM 2022: Lionel Messi überrascht mit Aussage nach Sieg über Kroatien

Der WM-Fehlstart soll Lionel Messi und Argentinien auf dem Weg ins Endspiel in Katar geholfen haben. Das zumindest behauptet der 35-Jährige nach dem Sieg über Kroatien. Außerdem verkündet er seinen WM-Abschied.

„Das war ein Test, und wir haben bewiesen, wie stark wir sind“, erklärte Messi am Dienstag. „Es hat uns geholfen, stärker zu werden und als Mannschaft zu wachsen“, meinte der PSG-Star im Rückblick auf die sensationelle 1:2-Pleite zum Auftakt gegen den krassen Außenseiter Saudi-Arabien. (News: Messi-Szene geht um die Welt)

"Jedes Spiel war seitdem ein Finale, wir haben also fünf Finals gespielt - und sie alle gewonnen", betonte der sechsmalige Weltfußballer und ergänzte mit Blick auf das Endspiel am Sonntag gegen den Titelverteidiger Frankreich oder die WM-Sensation Marokko: "Ich hoffe, dass wir das auch im Finale schaffen. Wir wissen, was wir draufhaben."