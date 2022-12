Rethy: Social Media "unzumutbar für die Gesellschaft"

Rethy kommentiert am Mittwoch (20.00 Uhr), an seinem 66. Geburtstag, das WM-Halbfinale zwischen Titelverteidiger Frankreich und Außenseiter Marokko. Es ist sein letztes Spiel im ZDF, zum Ende des Jahres geht er offiziell in den Ruhestand. In seiner TV-Karriere hat Rethy drei WM-Endspiele (2002, 2010, 2018) und drei EM-Finals (1996/2004/2012) am Mikrofon begleitet.