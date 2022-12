Formel 1: Personalbeben! So mischt Audi die Königsklasse auf

Deutsche F1-Ära vor dem Ende? "Es fehlt an Qualität!"

Aus dem Erdrutsch wurde ein Erdbeben. Der Abgang von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto war nur der Anfang eines Bäumchen-Wechsel-dich-Spiels in der Formel 1 . Danach wurde der Franzose Frederic Vasseur als Nachfolger von Binotto bei Ferrari bestimmt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

McLaren-Teamchef Andreas Seidl wiederum wechselte als Vasseur-Nachfolger zu Sauber, dem zukünftigen Audi-Team in der Formel 1. Der Italiener Andrea Stella (Ex-Renningenieur bei Ferrari von Superstar Fernando Alonso) wurde zum neuen McLaren-Teamchef als Ersatz für Seidl befördert.

Schließlich trat noch der deutsche Teamchef Jost Capito bei Williams zurück. Allein: Die Entscheidung Capitos hat im Gegensatz zu allen anderen Personalrochaden nichts mit dem Audi-Einstieg in die Formel 1 zu tun.

Audi will Einfluss bei Sauber ausbauen

Hintergrund: Seit fest steht, dass die Ingolstädter nicht nur einen eigenen Antrieb für ihren Formel-1-Einstieg 2026 bauen werden, sondern auch als Mehrheitseigner das Sauber-Team übernehmen, war klar, dass das zukünftige Projekt schon früher beginnt und sie so schnell wie möglich eigene Leute in der Sauber-Fabrik in Hinwil (Schweiz) platzieren wollen.