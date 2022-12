Bayern-Star sorgt für Schach-Eklat

Seyyed Mohammad Amin Tabatabaei, der seit Oktober für die Münchner in der Bundesliga spielt, weigerte sich beim Sunway International Chess Festival in Barcelona, gegen einen Israeli anzutreten.

Eigentlich hätte der 21 Jahre alte Iraner, der in Barcelona nicht in Diensten der Bayern, sondern für sein Land an den Start ging, in der ersten Runde gegen Netanel Levi aus Israel spielen sollen. Doch Tabatabaei trat nicht an, sein Gegenüber aus Israel gewann kampflos.