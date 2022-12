WM 2022: Stimmen nach Argentiniens Triumph gegen Kraotien - "Gvardiol war unterirdisch"

Nach dem Halbfinal-Triumph von Lionel Messi und Co. herrscht bei Argentinien Hochstimmung. Sami Khedira kritisiert unter anderem einen Leipzig-Verteidiger, Die Stimmen.

Argentinien steht als erster Finalist bei der WM in Katar fest. Dank eines souveränen 3:0-Erfolg gegen Kroatien steht die Elf um Lionel Messi am Sonntag im Endspiel und wartet auf den Sieger zwischen Frankreich und Marokko.

Lionel Messi: „ Mir geht so viel durch den Kopf, ich weiß gar nicht, wie ich meine Gefühle beschreiben soll, wenn ich diese ganzen Menschen sehe, die an unserer Seite stehen. Jetzt sind wir im Finale, das wollten wir.“

... über seinen argentinischen WM-Torrekord: „Daran denke ich gar nicht. Wir freuen uns unheimlich, dass wir so weit gekommen sind. Wir haben an uns geglaubt und gehofft, dass die Menschen an uns glauben.“